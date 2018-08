Ongeluk met meerdere vrachtwagens op A16 bij Hazeldonk, weg is weer vrij

Kaart Brabantse bieren bruisen van Aar­le-Rix­tel tot Zundert

14:06 HILVARENBEEK - De kleine brouwerijen rukken op in Brabant. Zelfs De Kleine Brouwerij is in oprichting. Een blondje en een tripel moeten te Vlijmen uit het vat gaan stromen. Business plan ho maar. Ambitie en enthousiasme volstaan voorlopig in De Kleine Brouwerij.