Ongeluk met meerdere voertuigen op A16 bij Breda

Gezocht: Verliefd stelletje en sport­school­ty­pes voor telefilm ‘Gilze Rijen’

13:00 ETTEN-LEUR/RIJEN - Gezocht: Verliefd Brabants stelletje en sportschooltypes voor in de film. Productiemaatschappij Pupkin maakt donderdag 28 en vrijdag 29 maart opnames in Etten-Leur voor een telefilm over drugshandel in Brabant met de werktitel Gilze Rijen. De film wordt in het voorjaar van 2020 bij AVROTROS uitgezonden.