Ongeluk met meerdere auto’s op A58 bij Bavel, file richting Breda loopt op

Steve Hackett (ex-Genesis) komt gitaar­prijs halen in Bergen op Zoom: ‘Ik ben verrukt en vereerd’

BERGEN OP ZOOM - Popgitarist Steve Hackett komt naar Bergen op Zoom om te spelen én om een internationale prijs in ontvangst te nemen. De voormalige Genesis-gitarist is 27 oktober te gast in Gebouw-T.

8 september