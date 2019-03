Ongeluk met 3 auto's en een busje op A16 bij Breda

en toen 'Touwtje uit de deur? Ja, maar de mensen hádden destijds ook niets'

13:54 Dit najaar verschijnt een nieuw boek van Christiaan Schraven. ,,Dan ben ik echt even terug in de tijd.’’ Het was de tijd waarin we nog een touwtje uit de brievenbus hadden hangen om de deur mee te kunnen openen, zoals Jan Terlouw het beschreef bij De Wereld Draait Door.