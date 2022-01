Ongekende drukte in West-Brabantse teststraten, GGD schaalt op

interview Na crowdfun­ding van 5 miljoen euro richt bierbrou­wer Roel (30) het Fron­taal-vi­zier nu ook op whisky en koffie

BREDA - Met zijn vierde crowdfunding haalde de Bredase bierbrouwer Roel Buckens in korte tijd 5 miljoen euro op. Die steekt hij in een nieuwe, grotere brouwerij Frontaal. En hij denkt al verder: ,,Alles wat vloeibaar is en een smaakje heeft, vind ik super-interessant.”

25 januari