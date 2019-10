Oneffenheden voegen: extra laag asfalt in tunnelbak

BREDA - Het werk in de tunnelbak op de zuidelijke rondweg in Breda, afgelopen zomer, is niet helemaal naar wens uitgevoerd. Er zitten oneffenheden in de voegovergangen wat ongewenst geluid veroorzaakt, meldt de gemeente. Omwonenden hebben daar hinder van. Er wordt nu in opdracht van de gemeente een extra laag geluidreducerend asfalt gelegd.

Het werk gebeurt dit weekeinde al, op zaterdag 26 en zondag 27 oktober. De twee rijbanen in de tunnelbak worden in beide richtingen afgesloten voor het verkeer tussen de Graaf Hendrik III laan en de Fatimastraat, van zaterdag 07.00 tot zondag 20.00 uur. Dat betekent dat de afsluiting ook van kracht is in de avond en nacht, in verband met de verkeersveiligheid. De klus wordt uitgevoerd door aannemer Strukton Civiel Zuid.

Opstelstroken

Afgelopen zomer is nieuw asfalt gelegd in de tunnelbak, terwijl op de koppen van de bak extra rij- en opstelstroken zijn gemaakt. Ook zijn daar de invoegstroken verlengd. Tegelijkertijd is groot onderhoud uitgevoerd aan de Fatimatunnel. De gemeenteraad heeft recent ingestemd met een uitgave van 9,5 ton aan de rondweg voor verbetering van de leefbaarheid.