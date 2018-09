Onduidelijkheid blijft over resten van slachtoffers Slag in de Javazee

Op 27 en 28 februari 1942 kwamen 915 Nederlandse marinemannen om toen voor de kust van Soerabaja de geallieerde strijdkrachten niet opgewassen bleken tegen de Japanse vloot. De zeemansgraven werden, na lokalisering in 2002, ongemoeid gelaten – tot twee jaar geleden werd ontdekt dat de wrakken van de Hr. Ms. De Ruyter, de Hr. MS Java en de Hr. Ms. Kortenaer niet meer op hun plek lagen en van de zeebodem waren verdwenen.



Eerder dit jaar werd bekend dat mensenresten uit de door schroothandelaren afgevoerde wrakdelen zijn gehaald op verschillende plaatsen op Oost-Java zouden zijn begraven. Een onderzoek werd toegezegd door de Indonesische autoriteiten, maar “eigenlijk denk ik dat we er weinig meer van zullen horen”, zegt Doorman. ,,Ik hoop wel dat de verhouding met de Indonesiërs goed blijft, want zij zijn toch de gastheer van onze erebegraafplaatsen. En het enige monument voor de Slag in de Javazee staat op ereveld Kembang Kuning in Soerabaja.”