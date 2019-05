Onduidelijk of NAC het stadion nog gaat kopen: deadline nadert

BREDA - Het is volstrekt onduidelijk of NAC de koopoptie gaat lichten om het Rat Verlegh Stadion te kopen van de gemeente Breda. De club heeft nog slechts twee dagen om gebruik te maken van het exclusieve recht om (een deel van) het complex over te nemen. Zowel gemeente als NAC wil niet in gaan op de vraag of dat gaat gebeuren.

In september kwamen NAC en de gemeente overeen dat NAC tot vrijdag 31 mei 2019 de tijd krijgt om aan te geven of de club het stadion wil kopen voor 5,5 miljoen euro. Tot die tijd zou de gemeente niet met andere partijen onderhandelen over de verkoop van het stadion of delen daarvan.

Een gemeentewoordvoerster wil desgevraagd alleen kwijt ‘dat deze week geen nieuws naar buiten komt’. NAC-directeur Luuc Eisenga laat via een woordvoerster weten in gesprek te zijn met de gemeente. Op de vraag of de kans bestaat dat NAC géén gebruik maakt van de koopoptie, zegt de NAC-woordvoerster: “Dat zou zomaar een uitkomst kunnen zijn.”

Geen bod

Eerder dit jaar leek het dat de deal vrijwel rond was. In februari zei NAC bij monde van Joost van Mierlo (lid van de Raad van Commissarissen) dat mogelijk al in maart een concreet voorstel bij de gemeente zou liggen. Vorige maand moest Van Mierlo dat scenario bij stellen. Toen zei hij dat een voorstel op hoofdlijnen naar de gemeente was gestuurd, maar dat er nog geen concreet bod was.

Nieuwe wending

Inmiddels heeft de kwestie weer een nieuwe wending gekregen. Maandagavond werd bekend dat de complete Raad van Commissarissen van NAC in fases aftreedt. Van Mierlo, die zich binnen de raad met de stadiondeal bezig hield, stopt zelfs al deze week. In hoeverre dat het verkoopproces beïnvloedt, is niet duidelijk. Vanaf nu is de in april aangetreden directeur Eisenga het aanspreekpunt in dit dossier, aldus de NAC-woordvoerster.

Varianten

Eerder zei Van Mierlo dat de financiering van de overname een combinatie van eigen kapitaal, bancaire financiering en crowdfunding zou worden. De prijs van 5,5 miljoen euro die gemeente vraagt, staat op zich niet ter discussie. Er zijn er nog wel varianten mogelijk waarbij NAC meer of minder koopt. De verkoop gaat immers niet over het hele stadion. NAC kan voor 5,5 miljoen onder meer het hoofdgebouw, het veld, de tribunes en één hoektoren krijgen. De rest houdt de gemeente of is in handen van derden.