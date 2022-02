Onderzoek wijst uit: misverstand instructeur en leerling leidde tot crash met vliegtuigje op Airport Breda

Bewoners Teteringen en Oosterhout-West trekken samen op tegen verkeers­pro­ble­men: ‘Het is veel te druk’

OOSTERHOUT/TETERINGEN - ,,De verkeerssituatie in Teteringen en het zuidwesten van Oosterhout wordt steeds nijpender.” Diverse belangengroepen in Teteringen en Oosterhout bundelen daarom de krachten. ,,Het is nu echt tijd voor oplossingen voor zowel Oosterhout als Teteringen.”

7 februari