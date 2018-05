Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut naar de doodsoorzaak is pas 'in september misschien' klaar, vertelde officier van justitie Kristel Simpelaar donderdag in de rechtbank in Breda. Daardoor zal de zaak zeker niet voor het eind van het jaar klaar zijn.

Gescheurde tongriem

In de tussentijd zit de 24-jarige vader K. van den B. uit Breda vast. Hij wordt ervan verdacht dat hij het kind zo mishandelde dat het overleed. Volgens de sectie overleed het kind door hevig schudden of door geweld van buitenaf. Het jongetje had een bloeduitstorting en een gescheurde tongriem. Ook zaten verwondingen aan de mondbodem en het tandvlees. Van den B. zei ook donderdag weer dat hij niets fout heeft gedaan.

Verklaring

Advocaat Karten Verkaart van de verdachte vroeg de rechtbank om zijn cliënt vrij te laten, maar de rechtbank wilde daar niet aan. Volgens de rechtbank is de verdenking dat hij iets verkeerds deed er alleen maar sterker op geworden. Dat komt doordat nu ook de zus van de moeder van de baby een verklaring heeft afgelegd. Zij vertelde de politie wat haar zus haar had verteld over wat er was gebeurd. Dat kwam nagenoeg overeen met wat de moeder zelf bij de politie vertelde.

Blauwe plekken