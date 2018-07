Onderzoek tweede schietpartij in Bredase Kesteren leidt tot niets

Ook elders in de wijk, mogelijk richting Mijkenbroek, zou naar verluidt geschoten zijn. Het zou naar verluidt gaan om zes, zeven schoten. Een politiewoordvoerster: ,,We kunnen niet hard maken dat ook elders geschoten is, het onderzoek wijst dat in ieder geval niet uit. We gaan daar ook niet meer uitkomen.'' Het rechercheonderzoek richt zich nu alleen op de schietpartij donderdagnacht waarbij de kapperszaak doelwit was. ,,Dat gaat door, maar daar hebben we op dit moment verder nog niets over te melden.''

Totaal verrast

De schrik zat er goed in bij eigenaar Giraldo van Bekhoven (30) van de zaak en buurtbewoners. De kogelgaten zaten in de ramen tot diep in de zaak, in de muren. De eigenaar verklaarde eerder totaal verrast te zijn en volledig in het duister te tasten over het waarom. Was het afgunst in de kapperswereld, een vergissing? Hij zegt het niet te weten. De kapperszaak zit nu drie maanden in De Berg. Eerder zaten er andere zaken op de hoek van het winkelcentrum, onder meer een dönerzaak. Afgelopen zaterdag is de barbershop weer open gegaan. De eigenaar zei blij te zijn met de steun die hij krijgt uit de wijk en van zijn klanten. Er zijn camerabeelden, mensen hebben ook het een en ander waargenomen, volgens de kapper. Hij hoopt dat het politieonderzoek snel tot meer duidelijkheid leidt.