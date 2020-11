Onderzoek naar verkeer rond de Scheperij

Neptunus komt uit Breda: Léanne maakte winnend pak The Masked Singer

14 november BREDA - The Masked Singer heeft een Bredase winnaar opgeleverd. Niet dat Jan Dulles van Volendam naar het zuiden is verhuisd, maar de zanger kwam in de finale uit het Neptunuskostuum van de Bredase Léanne van Deurzen. ,,Dit is de kroon op mijn werk.”