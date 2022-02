Onderzoek naar ‘verdacht’ overlijdensgeval in Breda leidt naar aanhouding man (74) die zelfdodingsmiddel X verkocht

Hart- en nierproble­men ontdekken met een zelftest: groot onderzoek in onder meer Breda

BREDA - Hart- en vaatziekten, nierschade en diabetes kunnen in de toekomst mogelijk worden opgespoord door zelftesten. Zo’n 160.000 mensen in vier regio's, te beginnen in Breda, doen mee aan een proef die moet uitwijzen of dit zelfonderzoek over enkele jaren standaard wordt ingevoerd.

