Onderzoek naar vechtpartij in rechtbank Breda bij zaak-Safranti

De voorzitter van de rechtbank noemde de woede-uitbarsting in de zittingszaal al onacceptabel. Advocaat Yehudi Moszkowicz, die vlakbij zat, wil aangifte doen van bedreiging. ,,Ik heb mij ook daadwerkelijk bedreigd gevoeld", zegt de strafpleiter. Wel wil hij eerst horen wat er aan verwensingen is geuit.

Twee parketwachten

,,Het heeft me trouwens ook hogelijk verbaasd dat er maar twee parketwachten in de zaal waren bij zo'n zaak met vijf verdachten", zo wilde de raadsman nog wel even kwijt.

Saillant detail is dat dezelfde advocaat in 2013 getuige was van een schietpartij op de publieke tribune, in de oude rechtbank van Breda. Dat gebeurde nota bene toen hij net aan het einde was gekomen van zijn pleidooi, waarin hij benadrukte dat zijn cliënt zich ernstig bedreigd voelde.