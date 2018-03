Onderzoek naar nieuwe sporthal Princenhage

Het idee voor een nieuwe hal komt voort uit een burgerinitiatief van de Werkgroep Sportaccommodatie Princenhage. De huidige sportaccommodatie in de wijk, De Doelen, is volgens hen te klein en sterk verouderd (gebouwd in 1979).

De resultaten van het onderzoek naar de nieuwe hal moeten in september dit jaar aan de raad worden gepresenteerd. Dan gaat de politiek zich buigen over de haalbaarheid van de plannen.

Kwaliteit

Cees van der Horst (BOB) sprak in zijn stemverklaring van 'symboolpolitiek', maar: ,,We tekenen wel mee". Wethouder Paul de Beer (Sport) is positief over de plannen: ,,September 2018 is een uitdagende termijn voor een quickscan." Volgens hem is dit enkel haalbaar vanwege de 'goede kwaliteit' van het burgerinitiatief.