Onderzoek naar financiële steun voor Tools to Work in Teteringen. Wethouder Adank: ‘Ik ben geschrokken van de problemen daar’

BREDA - Er komt een onderzoek om te bekijken hoe Tools to Work in Teteringen ondersteund kan worden. De werkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is mede door corona financieel in de problemen gekomen.

De door GroenLinks opgestelde motie om Tools to Work te ondersteunen, is donderdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Wethouder Boaz Adank had de samenwerking met de werkplaats stopgezet, maar gaat nu in opdracht van de gemeenteraad mogelijkheden zoeken voor financiële steun.

Kritisch

Adank toonde zich donderdag kritisch over de organisatie waar 100 mensen werkfit worden gemaakt voor de arbeidsmarkt. ,,Het is lastig om deze organisatie te beoordelen. Het probleem blijkt vele malen groter dan gedacht. Ik ben daar van geschrokken.”

Veel lof

Toch gaat Adank zijn best doen om de organisatie te ondersteunen. ,,Tools to Work is geen instelling van de gemeente. Wij hebben ze op verschillende manieren ondersteund. Bijvoorbeeld met een contract om mensen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dan kijken we kritisch wat we daarvoor terugkrijgen. Ik ga kijken of de werkplaats gesteund kan worden via geld voor coronamaatregelen of via subsidies.”

Eerder op de avond was er veel lof voor de organisatie in Teteringen. Initiatiefnemer van de motie, Marike de Nobel (GroenLinks): ,,Het is voor Breda heel belangrijk dat Tools to Work zijn werk blijft doen. Mensen worden werkfit gemaakt. Ze doen aan dagbesteding en repareren spullen die naar arme mensen gaan of naar Afrika.”

Christine de Moor (CDA): ,,We moeten niet weggooien wat we hebben. Allerlei thema's pikken ze op zoals eenzaamheid. Een man van 90 werkt er al 30 jaar. Die is niet eenzaam meer.”