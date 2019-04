Onderzoek fatale motorcrash in Wernhout duurt nog weken: snelheid motorrijder onder de loep

WERNHOUT - Het gaat nog zeker weken duren voordat duidelijk is wat de oorzaak is geweest van het motorongeval in Wernhout waarbij een motorrijder en zijn passagier om het leven kwamen.

Het politieonderzoek spitst zich toe op de snelheid van de motorrijder. Op de Wernhoutseweg net buiten de bebouwde kom van het dorp geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur, maar het vermoeden bestaat dat de motor harder gereden heeft. Getuigen gaven dat kort na het ongeval dat zich zaterdagavond 30 maart voordeed, ook aan.

Camera's

,,We proberen nu op basis van beelden van camera’s langs de weg, in combinatie met het onderzoek naar de motor en sporen die we op de weg hebben aangetroffen, in te schatten wat de snelheid ongeveer geweest moet zijn’’’, zegt politiewoordvoerder Willem van Hooydonk. De politie krijgt daarbij hulp van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Chauffeur blijft verdachte

Omdat het erg druk is bij het NFI worden de uitkomsten van het onderzoek op korte termijn niet verwacht. Van Hooydonk: ,,Dan moet je eerder aan weken denken.’’ In de tussentijd blijft de 41-jarige bestuurder van de vrachtwagen die dwars op de Wernhoutseweg stond omdat hij bezig was achteruit zijn eigen parkeerterrein naast de weg op te rijden, formeel verdachte in de zaak.

Onduidelijk is waarom de motorrijder de vrachtwagen niet tijdig heeft gezien. De weg kent ter plaatse geen bochten en de vrachtwagen had zijn lichten aan staan. Ook de zijkant van de trailer was in principe goed te zien vanwege de brandende zijlichten.

Klachten over te hard rijden

Aanwonenden van de weg tussen Wernhout en de Belgische grens, klagen al langer dat er veel te hard gereden wordt. De provincie Noord-Brabant beheert de weg, maar maatregelen om de snelheid uit het verkeer te halen zijn er vooralsnog niet genomen. Een van de aanwonenden, de 19-jarige Tess Mutsters, hoorde met haar moeder de klap toen de motorrijder zich drie weken geleden rond de klok van acht uur 's in de zijkant van de trailer boorde.

‘Énorme knal‘