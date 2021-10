Onderzoek Breda: ‘Opvallende bereidheid woonwagenbewoner om naar stenen woning te verhuizen’

Grote attractie op Bredase kermis ingestort door noodweer: ‘Tegen zoveel natuurge­weld is niets bestand’

21 oktober BREDA – De harde wind in de nacht van van woensdag op donderdag heeft ook huisgehouden op de najaarskermis in Breda. Een attractie met de naam Reactor is door de windhozen half in elkaar gestort.