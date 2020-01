Onderzoek: Alleenstaande in Breda kan best kleiner wonen

Dat staat in het Woningmarktonderzoek 2019 dat is opgesteld door het Amsterdamse adviesbureau Rigo Research in opdracht van de woningcorporaties Alwel en WonenBreburg, lokale huurdersorganisaties en de gemeente Breda. In het rapport staat dat een deel van de alleenstaanden wel kleiner wil wonen. Van de ouderen in deze doelgroep ziet tussen de 20 en 25 procent daar wel iets in. Wel stellen ze een cruciale voorwaarde: de nieuwe woning moet altijd nog drie of meer kamers tellen. Dat vinden de onderzoekers niet echt klein.