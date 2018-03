Onderzoek affaire Baarle-Nassau pas na verkiezingen bekend

ANALYSE Bredaas links-liberale college blijkt solide club en tikt veel besluiten af

7:00 Het huidige links-liberale college in Breda heeft zich in slechts tweeënhalf jaar tijd moeten bewijzen. Toch is er veel besloten: van het doortrekken van de Nieuwe Mark tot invoering van een nieuwe manier van afval scheiden. Veel gaat goed, maar veel kan ook nog beter.