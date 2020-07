Onderwijsinspectie steekt duim weer omhoog voor Zunderts schoolbestuur

ZUNDERT- Het gaat lekker met schoolbestuur SPOZ in Zundert. Dat blijkt uit een rapport van de onderwijsinspectie. Klakte die in 2017 nog zorgelijk met de tong, nu scoort SPOZ dik voldoende.

In het kantoor van de Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) reageert bestuursvoorzitter Leonie van Breda verheugd op de positieve beoordeling . ,,De inspectie meldt dat we een geweldige prestatie hebben geleverd. Dat stemt natuurlijk trots.”

Tekortkomingen

Even terug naar 2017. Tijdens het vierjaarlijks inspectie-onderzoek bleek dat SPOZ de nodige tekortkomingen had. Er werd geconstateerd dat er met name wat schortte aan de manier waarop SPOZ leiding gaf aan de vijf basisscholen die onder het bestuur vielen. Waardoor die scholen inboetten aan professionaliteit.

Om het eenvoudiger te zeggen: door het gebrek aan leiding, waren de vijf scholen enigszins op zichzelf aangewezen. Met als gevolg: ,,Dat er een eilandjescultuur was ontstaan", aldus Van Breda.

Turbulent

SPOZ, zo schrijft de inspectie, had een turbulente periode doorgemaakt. Met financiële problemen, waarbij een stelende oud-bestuursvoorzitter niet echt meehielp de boel op de rails te houden. Een affaire waar Van Breda verder niet op wil ingaan. ,,We kijken vooruit.” De financiën zijn weer op orde. ,,En de inspectie heeft vastgesteld dat de rust en structuur is teruggekeerd.”

Quote Iedereen is met elkaar gaan nadenken over het versterken van de kwaliteit van het onderwijs in Zundert Uit het rapport van de Onderwijsinspectie

Een goede basis waarop SPOZ verder is gaan bouwen. Met onderlinge overleggen tussen schooldirecteuren, tussen leerkrachten van dezelfde leerjaren, tussen teams en ga zo maar door, is de eilandjescultuur doorbroken. De inspectie schrijft: ,,Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een cultuur waarin iedereen met elkaar ging nadenken over het versterken van de kwaliteit van het onderwijs.”

Van Breda: ,,Individueel hebben we medewerkers gevraagd wat zij graag willen, waar hun ambitie ligt. Er is weer ruimte voor specifieke bijscholingen, voor teamtrainingen, voor speciale expertise-bijeenkomsten.” Dat leidde inmiddels al tot de opzet van een begeleidingstraject voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Financiële helderheid

De vijf SPOZ-scholen (Sint Antonius in Klein-Zundert, Sint Anna en Zonnebloem in Zundert, de Wegwijzer in Achtmaal en Sint Jozef in Wernhout) hebben allemaal een directeur die, anders dan voorheen, meerjarenplannen maakte met een duidelijke kostenberekening. ,,Wat financieel helderheid gaf.”

Dat alles, met een duidelijker rolverdeling van de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, leidde tot de voldoende. ,,We zijn er nog niet, willen naar een ‘goed', maar we zijn hier al heel blij mee.”