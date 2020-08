Onderwijsbond: 'Laat expert ventilatie op scholen controleren'

Dat stelt onderwijsbond Aob. Volgens het RIVM gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen. Er zijn echter twijfels of alle scholen wel aan de voorschriften kunnen voldoen.

Eerder deze week nam onderwijsminister Arie Slob onder druk van de Tweede Kamer en de vakbonden het besluit dat scholen uiterlijk 1 oktober moeten laten weten of de ventilatie op orde is. Voor de Aob is dat niet voldoende. ,,We pleiten voor een controle van de systemen door onafhankelijke experts. Dat moet je niet overlaten aan de schoolbesturen", aldus Aob-woordvoerster Esther Sloots.

Inventarisatie

Een woordvoerster van scholenbestuur OMO, met onder meer scholen in Roosendaal, Bergen op Zoom en Dongen, laat weten dat er op dit moment een inventarisatie wordt gemaakt welke gebouwen wel en welke niet aan het Bouwbesluit voldoen. ,,Los daarvan toetsen we of de werking van de systemen in orde is. Het op dit moment vervangen van ventilatiesystemen is nog niet aan de orde. Omdat het om tachtig gebouwen in heel Brabant gaat, kost het inventariseren hier van tijd."

CO2-meters

OMO heeft voor haar scholen mobiele CO2-meters ingekocht. ,,Hierop kan men controleren of de CO2-grens niet wordt overschreden en wanneer men moet starten met het luchten van het lokaal."

Telefoontjes

Nu de scholen weer opengaan krijgt de Aob veel telefoontjes van bezorgde leden. ,,Het gaat om ventilatie, maar we krijgen ook vragen met betrekking tot het toenemend aantal besmettingen onder jongeren", aldus Sloots.

Voorop staat dat de Aob blij is dat de scholen weer open gaan. ,,Het is heel dubbel: we merken dat docenten graag weer aan de slag gaan, maar aan de andere kant bespeuren we ook veel onzekerheid en bezorgdheid onder hen. Leerlingen zitten heel dicht op elkaar in de klas. En dan wordt het lastig om een in een volle klas voldoende afstand tot de leraar te bewaren. Over een paar weken peilen we de stemming."

Mondkapjesplicht

Enkele scholen elders in het land hebben een mondkapjesplicht voor leerlingen en leraren ingevoerd. Het OMO-bestuur is dat niet van plan. ,,Als uit nader blijkt dat het noodzakelijk is om uit veiligheid voor tieners extra maatregelen te nemen, dan zullen de scholen er alles aan doen om dit na te leven", aldus de woordvoerster.