Onderwijs en Vluchtelingenwerk in oude Belastingkantoor

Politiek Zundert verdeeld over steun Streekom­roep

13:54 ZUNDERT - Voldoende geld voor in ieder geval het eerste jaar, maar meer inzicht in de begroting voor de jaren daarna. Dat lijkt de uitkomst voor de financiering van de Streekomroep West-Brabant, waarover de Ronde in Zundert woensdagavond vergaderde.