Onderweg van Abel is de West-Brabantse nummer 1 in de Top 2000

Het zijn de eerste regels van Onderweg, de grootste hit van Abel. De Bredase band onder aanvoering van Joris Rasenberg stond in 2000 wekenlang op nummer 1 met Onderweg en het lied is nog steeds mateloos populair. Graadmeter is de Top 2000: dit jaar staat Onderweg op plek 322. Een stijging van 72 plaatsen ten opzichte van 2016. Daarmee is Abel ook de hoogst genoteerde artiest uit West-Brabant.

Componist/zanger Rasenberg reageert nuchter op de nieuwe notering. ,,Tuurlijk, het is leuk dat we ieder jaar in de Top 2000 staan, maar verder ben ik er niet echt mee bezig. Ik ben niet zo van de lijstjes, want iedereen heeft zijn eigen muzieksmaak en dan is het eigenlijk geen doen om nummers met elkaar te vergelijken. Wat ik wel mooi vind, is het gegeven dat Onderweg kennelijk geen mode-ding is. We staan ieder jaar in, dat zegt wel iets."

Melodie

De verklaring? De muzikant en (muziek)docent denkt dat met name de melodie de doorslag geeft. ,,De melodie in combinatie met de herkenbare tekst. Dat hoor ik in ieder geval vaak terug. Speelt ook mee dat Anouk nog niet zo lang geleden ook een versie van Onderweg heeft opgenomen. Dan bereik je weer een jongere doelgroep."

Naast Abel zijn nog twee artiesten met West-Brabantse roots terug te vinden in de lijst die vanaf Eerste Kerstdag op NPO Radio 2 wordt uitgezonden: Brainbox en Tiësto. De rockgroep Brainbox -Oosterhouter Kaz Lux was jarenlang de frontman- staat zelfs met twee nummers in de Top 2000: Summertime (1091) en Down Man (1277). Dj Tiësto is met Traffic terug te vinden op 1215; een stijging van 344 plaatsen.

Peiling

Uit de peiling die BN DeStem afgelopen weken hield over welk West-Brabants nummer zeker niet mag ontbreken in de Top 2000, scoort Abel ook het hoogste percentage. Van de ruim negenhonderd stemmen ging 21 procent naar Onderweg. Het leven is goed in m'n Brabantse land van Oh sixteen-oh seven scoorde 14 procent van de stemmen, net zoveel als Het kleine café aan de haven van Vader Abraham. Beide evergreens haalden de populairste muzieklijst overigens niet.

Muziekjournalist Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom vindt het opvallend dat Het kleine café er niet in staat. ,,Dat moet eigenlijk wel hè. Dat nummer heeft een internationale uitstraling, een echte klassieker. Maar ja, veel Nederlanders hebben een allergie ontwikkeld voor Vader Abraham, hij heeft niet bepaald de gunfactor. Dat speelt allemaal mee."

Voor Heck is Brainbox het West-Brabantse kroonjuweel van de Top 2000. ,,Zulke goede nummers. Die mogen wat mij betreft nog járen in de lijst terugkomen. En dat geldt ook voor Abel hoor, ik was deze week bij de tv-opnames van de Top 2000 en toen Onderweg werd ingezet, wist iedereen in het publiek de tekst uit het hoofd. Dat zegt wel wat."