Onderofficier KMA in Breda geschorst na slaan cadet

live Vader ondervoede kinderen Molenschot: ‘Als er niet was ingegrepen waren ze misschien overleden’

11:13 BREDA – In de rechtbank in Breda staat donderdag het Japanse echtpaar terecht dat ervan wordt verdacht zes van hun zeven kinderen ernstig te hebben verwaarloosd en uitgehongerd. Dat gebeurde in Molenschot.