Ondernemersvoorman Jeroen van Glabbeek: 'Universiteit in Breda moet mogelijk zijn'

InterviewBREDA - West-Brabant moet meer investeren in bedrijven en instellingen die hoger opgeleiden aan de regio binden. Die oproep doet voorzitter Jeroen van Glabbeek van VNO-NCW Brabant-Zeeland in een gesprek met BN DeStem.

Van Glabbeek, topman van telecombedrijf CM.com en NAC-hoofdsponsor, vindt dat West-Brabant hoger geschoolde jongeren nog steeds te weinig perspectief biedt. Die trekken weg om te studeren of aan een carrière te beginnen, en de regio moet maar afwachten of ze terugkeren.

De Bredase werkgeversvoorman hamert daarom op investeringen in kennisintensieve bedrijven. Hij zegt op termijn ook kansen te zien voor een universiteit in Breda; een stad die met Avans en NHTV weliswaar grote hbo-instellingen in huis heeft, maar geen wetenschappelijk onderwijs biedt.

Spandoek

De oproep van Van Glabbeek past volgens hem in een nieuwe campagne van VNO-NCW, waarin de nadruk ligt op drie prioriteiten: goede infrastructuur, goed personeel en duurzaam ondernemen. De werkgeversorganisatie gaat met die drie doelen alle gemeentebesturen van West-Brabant af. Een driekleurencirkel waarin de speerpunten zijn uitgewerkt, staat op een spandoek dat intussen langs de A27 wappert.

In de afgelopen tien jaar legde VNO-NCW de focus op logistiek, biobased economy en maintenance (Aviolanda in Woensdrecht en de procesindustrie Moerdijk -red.) Van Glabbeek: ,, We zijn toe aan nieuwe doelen en ideeën. Ik denk dat we veel meer moet investeren in kennisintensieve bedrijven. Het is geen nieuws dat hoger opgeleiden wegtrekken uit West-Brabant. Natuurlijk gebeurt het dat ze, eenmaal gesetteld, terugkeren omdat ze in deze regio fijner wonen met kinderen. Maar tussen de 20 en 35 jaar ben je ze kwijt. Een opleiding zoals Data Science, een bachelor van de universiteiten Tilburg en Eindhoven, heeft de toekomst. Daar leer je om grote hoeveelheden data te analyseren met als doel om maatschappelijke trends te ontcijferen. Alle sectoren hebben daar behoefte aan. Een universiteit in Breda zou mooi in zo'n plaatje passen. Nee, de precieze invulling weet ik op dit moment niet. Maar ik geloof dat het op termijn mogelijk is. Het gaat erom dat je een doel nastreeft: kennis aan de regio binden.''

Volledig scherm In de afgelopen tien jaar is zwaar ingezet op meer logistieke bedrijven. Voorbeeld is Primark in Roosendaal. © peter van trijen/pix4profs

In de nieuwe campagne hamert VNO-NCW op drie zaken: infrastructuur, goed personeel en duurzaam ondernemen. Zijn dat geen open deuren?

,,Goede infrastructuur lijkt vanzelfsprekend, maar is dat nog lang niet. Voorbeeld: de stoplichten bij knooppunt Hooipolder. Die houden zo verschrikkelijk op en dat in deze tijd! De A59 moet stoplichtenvrij worden. Via ludieke acties, bijvoorbeeld door het uitdelen van saucijzenbroodjes aan truckers, blijven we daar op hameren. Wij als ondernemers hebben de indruk dat er eerder minder dan meer geld vrijkomt voor infrastructurele projecten. Dus moeten we daar bovenop blijven zitten. De noodzakelijke verbreding van de A27 is ook zoiets. Het is een van de belangrijkste noord-zuid-verbindingen in ons land, maar voordat er een schop de grond in gaat... En wat denk je van de snelle treinverbinding tussen Breda en Antwerpen. Hoe lang dat die kwestie aansleepte. Dan helpt het om als VNO-NCW te blijven duwen en prikken. Net dat noodzakelijke zetje geven. Het gaat natuurlijk ook om de digitale infrastructuur: aanleg van glasvezel voor snel internet.''

Volledig scherm De verkeerslichten bij knooppunt Hooijpolder zorgen dagelijks voor files. Weg met die stoplichten!, is een urgente missie van ondernemersorganisatie VNO-NCW. © Ron Magielse / het fotoburo

Bij 'goed personeel' lees ik over vitale werknemers en juiste scholing. Ook niet vanzelfsprekend?

,,Het blijft lastig om (beroeps)opleidingen en de vraag vanuit het bedrijfsleven goed te matchen. Voorbeeld uit de praktijk maar weer: mijn eigen bedrijf heeft behoefte aan programmeurs. Die worden opgeleid aan Avans Hogeschool. Maar docenten moeten wel weten wat programmeurs in praktijk moeten weten en kunnen. Daarom zet ik de deur van CM.com ook open voor stages van leraren. Dat werkt geweldig goed. Vroeger was het zo dat lesprogramma's op school jarenlang onveranderd bleven. Dat kan niet meer.''

VNO-NCW heeft bij alle gemeentebesturen in de regio taart laten bezorgen. U wilt zoete broodjes bakken met de overheid?

,,De ondernemersorganisatie is een goede gesprekspartner voor de overheid. Maar we willen aandacht voor onze campagne, ook bij raadsleden. Voor gemeenten blijft het moeilijk om over de eigen grenzen heen te kijken. Ik weet dat bijvoorbeeld wegenbouwers daar behoorlijk last van hebben. Gemeenten willen de 'eigen' bijstandsgerechtigden in zo'n wegenproject laten meedraaien. En zo gebeurt het dat een bedrijf voor één en dezelfde weg met meerdere gemeenten te maken krijgt. Voor het stuk weg in Breda worden Bredase bijstandsgerechtigden aan het werk gezet; voor het Roosendaalse stuk worden de Roosendaalse kaartenbakken geleegd. Of dat handig is...

U vindt dat ook ondernemers over de grenzen van hun eigen bedrijf moeten kijken. Ondernemen voor een betere wereld?

,,Het mooie is dat de nieuwe generaties daar veel bewuster mee bezig zijn. Jongeren willen niet alleen voor zichzelf een mooie baan, maar ook werken voor een hoger doel. Een beter milieu, minder C02-uitstoot. Die drive is zo groot dat het in mijn beleving ook te snel kan gaan. Alle transities kosten tijd. Je moet het als samenleving aan kunnen. Anders leidt het ook tot crisis.''