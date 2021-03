Ondernemers willen nieuw Broodfonds oprichten in Breda

Even wennen, maar de buurtbus rijdt weer in Prinsen­beek: ‘Het busje is veel fijner dan de taxi’

1 maart PRINSENBEEK - De Brabantse buurtbussen rijden sinds deze maandag weer. Met een aangepast interieur vanwege corona, maar de dienstregeling is ongewijzigd. Het loopt de eerste dag bepaald niet storm, maar dat zal gewenning zijn. De buurtbussen stonden door de crisis lang in de remise, maar de chauffeurs zijn blij dat ze weer rijden. ,,We voorzien duidelijk in een behoefte.”