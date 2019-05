Ondernemers in voormalige rechtbank Breda kunnen na half jaar alweer hun spullen pakken

BREDA - De ondernemers die tijdelijk gebruikmaken van de voormalige rechtbank aan de Sluissingel moeten eind van de maand het pand hebben verlaten. De gemeente Breda is vanaf 31 mei eigenaar van het gebouw, en oordeelt dat de brandveiligheid niet in orde is.

Toen vorige zomer de rechtbank samen met onder meer het Openbaar Ministerie verhuisde naar de Belcrum, kwam het oude complex aan de Sluissingel leeg te staan. De eigenaar van het gebouw, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft leegstandsbeheerder VPS gevraagd ruimtes tijdelijk te verhuren als een soort anti-kraak. In oktober vorig jaar trokken de eerste bedrijfjes in het pand. De teller staat inmiddels op zes.

,,Je weet dat het snel kan eindigen, maar zo snel had ik het niet verwacht", zegt Fiola van Nunen. Met haar bedrijf Dynamic Studio was ze krap zeven maanden gehuisvest in het gebouw. Begin mei kreeg ze te horen dat eind van de maand de verhuur zou ophouden. ,,Jammer, het werd net drukker hier.”

Open karakter

Het pand voldoet volgens de gemeente niet aan de minimale eisen voor (brand)veiligheid, en dus moeten de ondernemers eruit. Af en toe zullen er nog kleinschalige activiteiten zijn in het gebouw. ,,Deze plek is immers onderdeel van de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden. In dit plan is het de bedoeling dat plekken die voorheen afgesloten waren, nu en in de toekomst een opener karakter krijgen”, laat de gemeente Breda weten.

Quote Je weet dat het snel kan eindigen, maar zo snel had ik het niet verwacht Fiola van Nunen, Dynamic Studio

De twee kantoorpanden naast de rechtbank zijn eigendom van twee verschillende particuliere ontwikkelaars en worden nog deels verhuurd. De gemeente hierover: ,,Grote kantoren als deze horen meer thuis in de buurt van een station of langs de hoofdwegen. Er is veel vraag naar woningen in het centrum. Daarom is inmiddels wel duidelijk dat de kantoren weggaan en er woningbouw op deze locatie komt. Dit kan door sloop/nieuwbouw of door behoud en omvorming van het gebouw.”

De gemeente en de 2 andere eigenaren hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om dit te gaan realiseren. De conclusies over onder andere de keus voor sloop of behoud, worden in de loop van dit jaar verwacht en met de omgeving besproken.

Noodgedwongen stoppen

Fiola van Nunen van Dynamic Studio stopt nu noodgedwongen met haar bedrijf. ,,Ik ben al van een andere locatie gekomen. En weer een verhuizing zie ik niet zitten. Het voormalige belastingkantoor? Tja, dan zit ik daar weer op tijdelijke basis.” Ze hoopt dat de beweegbanken die ze heeft voor revalidatie alsnog worden overnemen door een andere partij.