Ondernemers Bredase binnenstad willen meer geld voor promotie

Achthonderd deelnemers

De ruim achthonderd ondernemingen die onder het fonds vallen, brengen gezamenlijk ruim drie ton per jaar in. De gemeente heeft daar de afgelopen twee jaar 180.000 euro per jaar bij gelegd, mede als opstartkosten. Voor de komende jaren heeft de gemeente echter niets meer begroot.

Koningsdag

Kleine ondernemers

Als de gemeente over de brug komt, zullen de ondernemers ook extra in de buidel moeten tasten. "We koppelen dat aan elkaar," aldus Koniuszek. Nu betalen de leden 250 euro tot 550 euro per jaar. De bijdrage is gerelateerd aan de woz-waarde van hun pand. Om één ton extra op te halen, moet de bijdrage gemiddeld met 120 euro per jaar omhoog. "Kleine ondernemers willen we ontzien, die zullen zo'n 25 euro extra betalen. Bij grote bedrijven kan de extra bijdrage oplopen tot 200 euro", aldus Koniuszek.