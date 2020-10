Ondernemers bestoken veiligheidsregio met vragen over nieuwe coronaregels

Koffie en thee

Een andere vraag kwam van een theater dat een boekpresentatie wil houden. ,,Ze zeiden dat ze alleen koffie en thee wilden schenken tijdens de presentatie. Of dat mocht.” Niet dus, want valt onder horeca-activiteiten. In dezelfde categorie viel de vraag van een restaurant dat een zaal beschikbaar wil stellen voor een bijeenkomst van een zorginstelling. ,,Ze zouden niets te eten of drinken aanbieden , alleen de zaal beschikbaar stellen. Maar ook dat mag niet, want een restaurant heeft een horecabestemming.”

Maatwerk

Ook sportscholen weten de weg naar de Veiligheidsregio te vinden. ,,Iemand met een buitensportbedrijf vroeg of je wel of niet met een groep buiten mag sporten. Dat mag, met maximaal vier personen.” Maar in sportscholen zou je wel met dertig man op een rij mogen fietsen, mits op 1,5 meter afstand. Hier moet Van de Wiel het antwoord even schuldig blijven, net als op sommige andere vragen die ze krijgt. ,,Hoeveel bedrijven hebben we wel niet in Nederland. Je kunt niet overal maatwerk voor maken. Waar het om gaat is dat we contacten vermijden. Dus vaak is het ook een kwestie van je gezond verstand gebruiken.”