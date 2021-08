Onder invloed en met 235 per uur over de snelweg bij Prinsenbeek: man uit Dordrecht is rijbewijs kwijt

Buitenland­se supermark­ten rukken op: 'Nederlan­ders komen vooral voor de prijzen’

23 augustus Het aantal buitenlandse supermarkten steeg in de afgelopen 5 jaar met 11 procent naar 819 in Nederland. Ook in Brabant: waar in 2016 nog 3,5 buitenlandse supermarkten per 100.000 inwoners zaten, is dat aantal nu gestegen naar 3,8.