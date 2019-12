Ondanks vuilnisscepsis gaat deel Tuinzigt Breda toch op de schop

Uit het hoofd laten

Daar wordt dan ook rekening mee gehouden. Er is gekozen voor beplanting waar honden niet doorheen kunnen lopen. Ook worden er twee vuilnisbakken geplaatst waar hondenpoepzakjes in terecht kunnen. Verder leeft het stadsbestuur in de veronderstelling dat ‘de impuls aan de leefomgeving’ er toe leidt dat mensen het wel uit hun hoofd zullen laten om nog iets weg te gooien of hun hondenpoep niet op te ruimen.

Sijpelend regenwater

Amper ruimte over

Het opvangen van regenwater is sowieso lastig in Tuinzigt. De wijk is zo dichtbebouwd dat er amper ruimte overblijft voor de opvang van water in bijvoorbeeld vijvers of slootjes. Daarom blijft er weinig anders over dan het regenwater zo goed en kwaad als het kan af te voeren via een gescheiden riool. Als dat eenmaal is aangelegd wordt de kans dat er in de Bomenbuurt wateroverlast optreedt volgens het college een stuk kleiner.