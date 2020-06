Ondanks regen is een biertje op het Rat Verlegh Terras best sentimenteel

BREDA - Jan (80) en zoon Mark (45) van Dun hebben samen vanuit de Sportsbar op de hoofdtribune een fraai uitzicht op het Rat Verleghstadion. Ze missen de Avondjes NAC, het voetbal, het samenzijn. Dan is dat Rat Verlegh Terras toch best een aardig tussendoortje.

Vrijdagmiddag opende dat terras haar deuren. Langs de B-Side en de Eretribune staan tafeltjes en stoeltjes opgesteld en in de Sportsbar is bij regen de droogte en warmte op te zoeken. En regenen deed het vrijdag veelvuldig. Het zorgde voor vele annuleringen op deze openingsdag en dus ook vele lege stoeltjes.

Bovendien werd vrijdagmiddag het gras pas gezaaid, wat een kale zandvlakte als aanblik geeft. Jay Esser zit met zijn verloofde aan de rand van dat veld, onder een parasol. ,,Ik wilde al zo lang zo graag naar het stadion, dus heb ik gelijk gereserveerd voor vijf uur, zodat we hierna direct kunnen gaan eten. Het is een tof initiatief en leuk om op deze plek te zitten, zo vlak voor de tribune. De kans is groot dat we vaker gaan, als het wat zonniger is.” Al vrij snel verplaatsen ook zij zich naar de droge Sportsbar, als er andermaal een regenbui overtrekt.

NAC-goals vertoond op schermen

Vader en zoon Van Dun gaan al dertig jaar samen naar NAC en zitten dan op de Eretribune. ,,We hebben niet overwogen ons bezoek vandaag te annuleren. We hebben elkaar tijdens de coronaperiode haast niet gezien. Het is dus ontzettend fijn om weer samen in het stadion te zitten”, vertelt Mark. Dat er NAC-goals vertoond worden op de grote schermen, hebben de twee nog niet eens gezien. ,,Je kijkt rond, praat met elkaar, voelt het sentiment. Hopelijk mogen we snel weer écht.”