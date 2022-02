Ondanks het ‘help’ van de wethouder, heeft De Roskam in Zundert zijn eerste paal

Joop M. wil officieren horen als getuige over zaak waarin undercover­agent zelfmoord pleegde

BREDA – De twee officieren van justitie in de zaak rond Joop M. uit Zevenbergschen Hoek en de undercoveragent die zelfmoord pleegde, moeten als getuige verklaren over de undercoveroperatie. Dat vroeg advocaat Michel van Stratum van M. maandag bij de rechtbank in Breda.

7 februari