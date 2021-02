Ondanks coronazorgen en zwakke plekken op het ijs veel ijsplezier bij ijsclub IJsvermaak in Breda

Geen koek en zopie

Om alles in veilige banen te leiden krijgt IJsvermaak hulp van een gemeentelijke veiligheidsadviseur. Zo is er dit jaar geen koek en zopie en mag er alleen bij hoognodige uitzondering gebruik worden gemaakt van het toilet. Ook wordt er gewerkt met tijdsblokken van twee uur en gebeurt het omkleden buiten op anderhalve meter. Al is anderhalve meter hier, net als in de rest van het land, natuurlijk niet echt anderhalve meter.

Prachtig zwart natuurijs

“Tot op heden hebben we niet te klagen, wel moeten we veel wakken afzetten, want de ijsvloer is niet overal even dik”, vervolgt Koenraads. Dit blijkt niet gelogen, want even later zakt er een ijswagen op de baan dwars door het bevroren water. De voorzitter vreest dat de 200 kilo zware machine volledig moet worden afgeschreven. Toch kan ook dit zijn pret niet bederven. “We hebben prachtig zwart natuurijs van goede kwaliteit en de zwakke plekken zetten we nu gewoon af met lint.”