Ondanks corona draait Stek lekker door: ‘Het moet hier niet de binnenstad van Breda worden’

Sushi? Die haal je in Zundert gewoon bij een boerderij

22 januari KLEIN-ZUNDERT - Ze moesten er even hard over nadenken. Maar toen kwam het. ,,Sushi!”, zegt Willy van Schie. ,,Die hadden we nog niet in Zundert.” Dus? ,,Besloten we die te gaan maken.” Maar hoe?