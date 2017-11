Oncologie-campus Breda: eerste projecten van start

Kruisbestuiving in oncologie-campus

Een oncologiepatiënt moet nu voor een infuus meestal nog naar het ziekenhuis. "Hoe fijn zou het zijn als dat ook in het verpleeghuis kan waar die patiënt woont of zelfs bij iemand thuis? Maar dat moet wel aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als in het ziekenhuis," zegt Germt van der Veen, bestuurder bij BRON Campus. Het is een voorbeeld van ziekenhuisverplaatste zorg voor kankerpatiënten, één van de projecten die BRON Campus opgestart heeft. Daarin kan worden samengewerkt door onder andere Avans Hogeschool, zorgorganisatie Volckaert, ziekenhuis Amphia en de bedrijven Siemens en Janssen In andere projecten worden weer andere combinaties gevormd. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag hoe na een doorverwijzing van een huisarts binnen 24 uur een diagnose gesteld kan worden en snel een behandelplan op maat opgesteld kan zijn. "Als je in Breda woont, ga je daar nu in principe voor naar het Amphia maar dan moet je wachten tot daar ruimte is. Misschien kun je in Utrecht of in een andere plaats veel sneller terecht," aldus Van der Veen. Een focusgebied is ook het ondersteunen van patiënten tijdens en na de behandeling. Te denken valt aan voeding op maat, de inzet van virtual reality om de effecten van kanker beter te begrijpen en gaming-toepassingen in het revalidatieproces BRON wil zo op allerlei terreinen bedrijfsleven, onderwijs, overheden en zorg-instellingen bij elkaar brengen. "Ik zie het als een omgeving waarin we samen nieuwe zorgconcepten kunnen uitproberen," zegt Michel van Agthoven van farmaconcern Janssen, dat onlangs 50.000 euro in BRON stak en daarnaast menskracht en kennis ter beschikking stelt.