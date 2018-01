Omwonenden Veldstraat Zundert niet blij met bushalte

ZUNDERT - Fietsen die links en rechts zijn neergekwakt. Mensen die, wachtend op de bus, de tijd doden door bij de omwonenden naar binnen te kijken. Een nachtbus die in het weekend luidruchtige jongeren uitbraakt. Het is maar een greep uit de overlast die bewoners van de Veldstraat hebben van een nieuwe bushalte.

Voor de kerstvakantie brachten de bewoners de overlast onder de aandacht van de politiek. Bij de Rondevergadering spraken ze in. En met resultaat. Verantwoordelijk wethouder Johan de Beer beloofde te kijken of er tijdelijk iets van verlossing was te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van fietsenrekken.

Bezwaren

Die rekken zijn er nog steeds niet, maar komen er aan, weten de omwonenden. ,,Er is inmiddels een ambtenaar voor langs geweest", zegt één van hen. Daarmee is overigens de kous niet af. Want eigenlijk willen ze liever af van die hele bushalte.

Nou staat de halte-paal er nog niet definitief. De gemeente nam pas vrij laat het verkeersbesluit dat juridisch nodig is voor de realisatie van de bushalte. Tot donderdag 4 januari konden inwoners nog bezwaar maken tegen dat besluit. Enkele tientallen hebben dat gedaan.

Tot al die bezwaren zijn afgehandeld is de halte tijdelijk. En ligt hij, vinden bewoners, precies verkeerd. Op het smalste deel van hun straat, in een bocht en bij een uitgang van een fietspad. Toch, al konden bewoners bij de Rondevergadering rekenen op steun van verschillende politici, is de kans groot dat de locatie van de halte blijft zoals die is, meldde de wethouder destijds.

Lijn 115