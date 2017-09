Omwonenden van Heilig Hartkerk in Breda naar Raad van State

Bewoners van het achtergelegen Boeimeerhof hebben een bezwaarschrift aangetekend tegen de ontwikkelingen op het terrein. Al eerder probeerden zij via zienswijzen het plan te wijzigen. De bouw van de 39 appartementen op de plek van de oude praktijkschool is de bewoners van Boeimeerhof een doorn in het oog.

Tekentafel

Een van die bewoners is Eric Hengst. ,,De manier waarop de procedure is verlopen, de communicatie vanuit de gemeente. Het was een wassen neus”, vertelt Hengst. Verder: ,,De verkeerssituatie die er straks ontstaat, de parkeerproblemen die de met zich mee brengt. Ik verwacht niet anders dan dat de rechter de betrokken partijen terugstuurt naar de tekentafel.” Ook het uitzicht vanuit de woningen aan de Boeimeerhof en het zonlicht in de tuinen zouden verslechteren worden door de bouw.

Groen licht

Ze komen hiermee in protest tegen een besluit van de gemeente in juni: de gemeente gaf groen licht voor het ‘bestemmingsplan Zandberg Baronielaan, 12-24’. Concreet gaat het om het herstellen van de Heilig Hartkerk. De kerk werd in 2004 een monument. Sindsdien is het een race tegen het verval. Na restauratie moeten er kantoren, bedrijven en horeca neerstrijken in het voormalig gebedshuis. In de naastgelegen pastorie moet een kinderdagverblijf komen. Op het achtergelegen terrein mag bouwconcern VolkerWessels 39 appartementen bouwen, mits het ook de naastgelegen kerk restaureert.

Onherroepelijk

De provincie heeft de bouwplannen goedgekeurd. Woordvoerder Gjalt Rameijer van VolkerWessels laat weten dat ze de uitspraak van de rechter afwachten: ,,Het project wordt pas gestart bij een onherroepelijke vergunning.”