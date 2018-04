Omwonenden ten einde raad: opnieuw overlast bij hostel Nightflight in Breda

BREDA - Het is definitief voorjaar. En daarmee is het hoogseizoen voor vrijgezellenavonden en stapweekeindes begonnen. Bewoners van met name de Nijverheidsssingel en Nieuwe Dieststraat in Breda ondervinden dat aan den lijve en klagen opnieuw over structurele overlast van bezoekers van jeugdhostel Nightflight aan de Nijverheidssingel.

“De problemen spelen al drie jaar, het is uitermate frustrerend voor ons. Er zijn vanwege eerdere klachten duidelijke. beperkende voorwaarden gesteld, maar Nightflight voldoet daar totaal niet aan”, aldus een van de bewoners, die anoniem wenst te blijven. (Zijn naam is wel bekend bij de redactie).

Alcohol

“Er mag geen alcohol mee naar binnen worden genomen en gasten mogen niet buiten voor de deur blijven hangen, zeker niet met alcohol in de hand. Nou, sinds een paar weken gebeurt niets anders op vrijdag- en zaterdagavond en de exploitante doet niets.”

Lees verder onder de video.

Als bewijs heeft de omwonende twee filmpjes op youtube gezet, die hij vrijdagavond gemaakt heeft. Duidelijk zichtbaar is dat een vrijgezellengroep van een man of twintig met blikjes bier in de hand voor de ingang staat, maar ook dat een tray bier naar binnen gedragen wordt. Op een tweede filmpje is te zien hoe exploitante Tina Otero samen met de gasten afval opruimt.

Opgeruimd

Otero begrijpt de klacht niet: “Het was niet midden in de nacht, het was om 22.30 uur en die jongens hebben daar hooguit tien minuten gestaan. We hebben samen de rommel buiten opgeruimd en daarna zijn ze de stad ingegaan. En ’s nachts zijn ze keurig en zachtjes in het hostel teruggekeerd.”

Punt blijft dat het alcoholverbod blijkbaar aan de laars gelapt wordt. De volgende middag, zaterdag rond 13.00 uur, komt een groep Vlaamse jongeren net naar buiten, blikjes bier in de hand. “Bij vertrek zagen we binnen een briefje hangen dat je geen alcohol mee mag nemen, maar toen we arriveerden, heeft niemand ons dat verteld”, melden ze.

Politie

De anonieme buurman zegt dat hij en andere omwonenden dit prille seizoen alweer diverse klachten hebben ingediend. “We worden van het kastje naar de muur gestuurd. De politie zegt dat het een zaak van Toezicht en Handhaving is en die zijn vervolgens niet te bereiken. We hebben een mail met een link naar de filmpjes van vrijdagavond ook naar de stadsmarinier Arjan Zonneveld gestuurd, maar nog niets gehoord.”

Lees verder onder de video.

Zonneveld bevestigt dat hij de mail ontvangen heeft. “Ik kan daar nog niet op reageren. We gaan de klacht bekijken, maar het is uiteindelijk aan de burgemeester om daar op te reageren en te beslissen wat ermee gedaan wordt. Dat zal na het weekend gecommuniceerd worden.”

Week dicht