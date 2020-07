Omwonenden bouwplan willen naar de rechter: ‘Er is veel gepraat, maar nooit geluisterd’

TETERINGEN – Te massaal, te hoog, te weinig oog voor groen en voor de verkeersveiligheid. Het lijstje met ongenoegen dat omwonenden hebben over de nieuwbouw in hartje Teteringen is lang. Het plan is onlangs goedgekeurd door de raad, maar daarmee lijkt de kous niet af.

Ze balen als een stekker, de belangenbehartigers van zo’n 55 huishoudens rond de Scheperij. Zeker, ook zij vinden dat na bijna twintig jaar praten er wat moet gebeuren op het plein voor hun deur. Maar dit plan, met ruimte voor twee supermarkten plus drie winkels en daarboven 31 appartementen, is te groots . Dus willen ze naar de hoogste rechter, de Raad van State, met hun bezwaren.

Grootste frustratie

De grootste frustratie zit hem in de communicatie, zegt omwonende Jan de Haan. Half mei stuurde wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) een brief naar de Bredase gemeenteraad, vol lof over de gesprekken die over het plan zijn gevoerd met de bewoners en de Teteringse Dorpsraad. De Haan: ,,Er is veel gepraat, dat zeker, maar geluisterd is er nooit.”

Volledig scherm Zo gaat de Scheperij in Teteringen eruitzien. Er komen twee supermarkten, drie winkels en daarboven 31 appartementen. © BPD Ontwikkeling BV

De omwonenden zeggen dat het plan al vanaf de presentatie in januari 2018 in beton was gegoten. De Haan: ,,Ze noemden het een praatplaatje, maar de aanpassingen die zijn gedaan zijn minimaal. Al onze bezwaren, hoe goed onderbouwd ook, zijn van tafel geveegd of in een la beland. En bij concrete vragen werden we steevast van het kastje naar de muur gestuurd.”

Als omwonenden gunnen zij alle bewoners van Teteringen een mooie plek om te winkelen en te wonen, maar dan graag een maatje kleiner, is hun boodschap. De bewonersgroep vindt dat in dit plan in alle opzichten de grenzen van het maximale zijn opgezocht; qua omvang, kuubs en hoogte. Een omvang die past in een stad, niet in een dorp.

Opstoppingen en sluipverkeer

Naast de omvang van de nieuwbouw, maken de bewoners zich grote zorgen om de verkeersveiligheid op en rond het plein. ,,De op- en afrit van de parkeerplaats aan de zijde van de Donkerstraat komt veel te kort op de kruising met de drukke Oosterhoutseweg. Dat gaat leiden tot opstoppingen en sluipverkeer.”

Nog erger vinden ze de veel te optimistische cijfers over het vrachtverkeer, dat de supermarkten moet komen bevoorraden. Bewoner Han Gooskens: ,,Twee per dag gemiddeld per supermarkt staat in het plan. Nu, bij alleen de Jumbo, komen per dag al 15 tot 20 vrachtwagens en grote bestelauto’s vracht lossen. Ik heb ze zelf geturfd. De gemeente wil het niet horen.”