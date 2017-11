Omvergereden verkeersregelaar uit Breda teleurgesteld over 'te lage straf'

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het verschil tussen eis en opgelegde straf ‘nogal groot’, meldt woordvoerder Elke Kool. ,,Ook omdat het om een verkeersregelaar ging en omdat de rechtbank heeft geoordeeld dat hij opzet had om de verkeersregelaar te raken. Maar waarschijnlijk heeft in zijn voordeel gesproken dat hij aan het begin van de zitting zei dat hij de geleden schade wilde vergoeden, ook als hij niet zou worden veroordeeld. Hij had het geld contant bij zich.’’ Het OM weet nog niet of het in hoger beroep gaat. ,,Daar hebben we nog overleg over’’, aldus Kool. ,,Het zal er vanaf hangen hoe groot we de kans inschatten dat er in hoger beroep iets anders uitkomt.’’

Teleurgesteld

Het slachtoffer, beroepsverkeersregelaar Sven van Reusel, en zijn werkgever, Jeroen van Loon van VLC Traffic in Roosendaal, zijn teleurgesteld over het vonnis. Van Loon, na afloop van de zitting: ,,Wij vinden de straf te laag. We hadden gehoopt op drie maanden cel. Dit voorval heeft veel gevolgen. Dat valt niet met 700 euro te vergoeden. Hij is in het verleden al vaker met justitie in aanraking gekomen wegens verkeersdelicten en mishandeling, vaak van geüniformeerd gezag. Hij heeft een dossier bij reclassering. De laatste jaren ging het goed, maar nu ging hij weer de fout in.’’ Volgens Van Loon zei de man tijdens de zitting ‘enorm veel spijt’ te hebben van het gebeurde. Het zou zijn gebeurd omdat hij veel tegenslagen achter de rug had en het hem te veel werd op het moment dat verkeersregelaar Van Reusel hem een stopteken gaf. Van Reusel hield aan het ongeval een gekneusde heup over. Of de verkeersregelaar in hoger beroep gaat tegen de uitspraak, is nog niet duidelijk. Hij en zijn werkgever beraden zich daar nog over.