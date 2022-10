Omstreden rubberkorrels op kunstgras mogen nog wel, maar steeds meer clubs voetballen op kurk

De hobbykamer van... Theo de Best (86) tekent al zijn hele leven: ‘Ik vroeg 25 gulden voor een portret’

BREDA - Als jong jongetje tekende Theo de Best (nu 86) al als de beste. In zijn tijd als dienstplichtig militair maakte hij tekeningen voor zijn makkers, tegen betaling van een kleine vergoeding. ,,Ik vroeg dan 25 gulden voor een portret. En als ik dan een aardig centje bijeen had, dan gingen we naar de kroeg.”

