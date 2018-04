Omstreden rapper heeft YouTube hit

Depla over 'rip­deal': 'Ik had zorgvuldi­ger moeten formule­ren'

15:02 BREDA - Burgemeester Paul Depla zegt dat hij zondagavond bij het tv-programma NieuwsLicht niet uit de school is geklapt over het onderzoek naar de moord op Kaan Safranti (26) in Breda. Dat het slachtoffer tijdens een ripdeal door het hoofd is geschoten, zoals hij voor de camera's vertelde, staat niet vast.