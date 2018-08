Omstreden hostel Night Flight in Breda moet een maand dicht

Het hostel veroorzaakt veel overlast. Al jaren klagen omwonenden over jongeren die voor de deur en op het dakterras drinken, schreeuwen, braken en wildplassen. Daarnaast wijst de buurt er op dat in de jeugdherberg, tegen de regels in, enkele mensen permanent wonen.

Op vragen van de SP over verscherpt toezicht, antwoordt het college nu dat er onopvallend cameratoezicht is geweest, dat er onopvallende observaties waren en dat er in het pand meerdere controles zijn geweest om na te gaan of er alcohol was en er permanent werd gewoond.

Alcohol

Die twee zaken zijn vastgesteld. Vandaar de beslissing om de eigenaar aan te spreken op de illegale bewoning. Op basis van de aangetroffen alcohol, wordt Night Flight een maand gesloten.

Tina Otero, de exploitant van Night Flight, meldt dat het besluit wordt aangevochten. ,,Volgens onze advocaat is dit in strijd met de wet. Als er, zoals bij ons, bij gasten alcohol wordt aangetroffen in een afgesloten verpakking, is dat ons niet kwalijk te nemen. Je kunt op basis daarvan niet ons hostel zomaar sluiten."

So far, so good

Buurtbewoners zijn inmiddels wel blij met de aangekondigde sluiting. ,,Dat is so far, so good", reageert buurtbewoner Patricia van den Boogaart. ,,Dat betekent een maand rust. Maar het is natuurlijk wel van cruciaal belang, wanneer die maand ingaat." Vooralsnog is dat nog niet bekend. Dat hangt af van de juridische procedures.

Van den Boogaart: ,,In mijn ogen is het zaak, dat de deur zo snel mogelijk dicht gaat. Nu is het hoogseizoen, nu tref je de eigenaar het meest. In november heeft het weinig zin."

Overlast

Samen met Bas Maes van de SP vindt zij het teleurstellend dat bij controles slechts de permanente bewoning aan het licht is gekomen en de alcohol. Maes: ,,Doordat geen officiële instantie de overlast voor de deur en op het dakterras heeft vast kunnen stellen, wordt daar niet op gehandhaafd." Van den Boogaart: ,,En dat, terwijl wij daar mappen vol bewijsmateriaal van hebben."