Omstanders zien hoe brandend voorwerp onder auto gegooid wordt in Breda, auto vliegt in brand

Zundert krijgt een zonnepark op 9 hectare landbouw­grond, maar de buren zitten er niet op te wachten

ZUNDERT - Het gebied tussen Hazeldonk en Zundert is gewild. Met Business Centre Treeport en een windmolenpark in aanbouw is er al bedrijvigheid. Nu ligt er een plan voor een zonnepark van negen hectare. De buren voelen zich overvallen.

10 november