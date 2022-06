Omstanders plaatsen filmpjes dodelijk ongeval in Breda op sociale media: ‘Bizar en respectloos’

Terheijden nog één stap verwijderd van promotie naar de derde klasse: 'Hebben het natuurlijk wel even gevierd’

Ze moeten nog één wedstrijd winnen om promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen, maar de spelers en staf van SV Terheijden hebben donderdagavond toch wel even genoten van hun eigen prestatie. De vierdeklasser versloeg RWB in een doelpuntrijk duel (5-2) en het vertrouwen is groot: ,,Ondanks het lange seizoen, zijn wij nog niet moe.”

18 juni