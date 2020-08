Omstanders overmeesteren man (29) met mes in Zundert

Talenten­cen­trum in Bavel krijgt vorm: ‘Nieuwe plek voor bijna 800 leerlingen en kinderop­vang’

25 augustus BAVEL – Het nieuwe pand waarin straks twee basisscholen en een kinderopvangcentrum in Bavel komen, krijgt steeds meer vorm. Het is de bedoeling dat het zogenoemde Talentencentrum volgend schooljaar in gebruik is.