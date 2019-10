Omroep Breda Nu zit in zijn maag met veel te dure huisvesting

Auto belandt op zijn kop in de sloot naast A58 bij knooppunt Princevil­le

15:48 BREDA - Een persoon is maandagmiddag rond 14.30 uur gewond geraakt toen de auto waar hij of zij in zat van de weg raakte en op zijn kop in een sloot belandde. Dat gebeurde langs de A58 bij knooppunt Princeville.