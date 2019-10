Omdat ieder kind meetelt: doodgeboren baby's mogen nu geregistreerd worden bij de burgerlijke stand

Honden Hond en baas werken fijn samen aan een goede conditie

10:45 DORST - De hond is door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens. De rol van de viervoeter in ons dagelijks leven. Deze keer een ochtendloop voor honden en hun baasjes in de bossen rond Dorst onder begeleiding van Canicross Breda. Dit is de derde aflevering van een serie over trouwe viervoeters.